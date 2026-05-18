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Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei sucht gefährdeten Verkehrsteilnehmer

Salzkotten (ots)

(ivdh) Am Samstagabend, 09. Mai gefährdete ein 79-jähriger Autofahrer ein entgegenkommendes Auto auf der Wewelsburger Straße in Salzkotten. Die Polizei sucht den gefährdeten Verkehrsteilnehmer.

Gegen 19.25 Uhr fuhren die Polizeibeamten in einem Streifenwagen stadtauswärts auf der Wewelsburger Straße. Vor den Polizisten war der 79-Jährige mit einem grauen Opel Agila unterwegs. Er fuhr teilweise mittig auf der Straße und auffällig langsam. In Höhe der Straße Papenbrede musste ein entgegenkommendes Auto bis zum Stillstand bremsen und an den Fahrbahnrand ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Beamten führten eine Verkehrskontrolle bei dem Opelfahrer durch und leiteten ein Strafverfahren wegen einer Straßenverkehrsgefährdung ein. Zudem wird die Verkehrstauglichkeit des Mannes überprüft.

Der unbekannte Fahrer setzte die Fahrt in Richtung stadteinwärts fort und konnte nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem gefährdeten Verkehrsteilnehmer machen können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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