POL-PB: Bilanz der ROADPOL-Kontrollaktion "Operation Speed"

Paderborn (ots) - (vh) Seit Samstagnachmittag wird in Paderborn ein 80-jähriger an Demenz erkrankter Mann vermisst. Der Senior hat gegen 17:00 Uhr seine Wohnung in der Stettiner Straße verlassen und ist nicht zurückgekehrt. Nachdem die Suche durch Angehörige keinen Erfolg gebracht hatte, wurde gegen 22.20 Uhr die Polizei informiert. Mit Unterstützung eines Personenspürhundes suchte die Polizei bis in die frühen Morgenstunden nach dem Mann. Von dem Vermissten fehlt ...

