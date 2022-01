Polizei Paderborn

POL-PB: Bauarbeiter schwer verletzt

Lichtenau-Dalheim (ots)

(mb) Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle an der Fürstenbergstraße hat ein 54-jähriger Bauarbeiter am Dienstag schwere Verletzungen erlitten.

Der Mitarbeiter eines Bauunternehmens war mit seinen Arbeitskollegen für Betonarbeiten an einem Stallgebäude auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes eingesetzt. Gegen 15.15 Uhr ging er über eine Holzbohle, die über eine betonierte Grube gelegt worden war. Die Bohle brach und der 54-Jährige stürzte knapp zwei Meter tief auf den Betonboden. Er zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst konnte am Einsatzort eine Lebensgefahr nicht ausschließen. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Die Polizei schaltete das Amt für Arbeitsschutz ein.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell