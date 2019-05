Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Paderborn (ots)

(mh) Die Polizei Paderborn hat am frühen Dienstagmorgen einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Über die Notrufnummer 110 ging gegen 04.30 Uhr der Anruf über einen Einbruch in einen Keller in der Straße Wilhelmshöhe in Paderborn ein. Die Polizeibeamten konnten den 35-jährigen Einbrecher stellen und widerstandslos festnehmen. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann zuvor bereits in weitere Kellerräume in der Umgebung eingestiegen war. Entsprechendes Diebesgut wurde sichergestellt. Der Einbrecher sitzt in Untersuchungshaft.

