Polizei Paderborn

POL-PB: Außenspiegel abgefahren - Polizei sucht zeugen

Paderborn-Elsen (ots)

(mh) Die Polizei Paderborn sucht nach Zeugen, die am Montagnachmittag um 16:30 Uhr einen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf der Urbanstraße in Paderborn-Elsen beobachtet haben. Eine 35-jährige Frau hatte ihren VW vor einem Kindergarten geparkt. Als sie zum Fahrzeug zurückkehrte, fuhr ein grauer BMW an ihrem Fahrzeug vorbei. Die Frau stellte wenig später eine Beschädigung am Außenspiegel fest. Der Fahrer des BMWs hielt in etwas Entfernung kurz an und entfernte sich dann vom Unfallort. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich über die Telefonnummer 05251/3060 zu melden.

