Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Lebensmittelmarkt

Delbrück-Lippling (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Straße Zur Alten Kapelle in Delbrück-Lippling in einen Lebensmittelmarkt eingebrochen. Um in das Geschäft zu gelangen, nutzen sie um 01.15 Uhr einen Gullideckel, mit dem sie die Eingangstür einwarfen. Mit ihrer Beute flohen die Täter über die Straße Brakendiek über das Schulgelände der Förderschule Delbrück/Grundschule. Sie sollen zwischen 1,65 m und 1,75 m groß und schlank sein. Zur Tatzeit waren die Einbrecher dunkel gekleidet und hatten eine schwarze Tasche mit Henkeln dabei. Die Polizei bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise über die Telefonnummer 05251/3060 zu melden.

