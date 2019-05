Polizei Paderborn

POL-PB: Vier Zeugen nach Radunfall gesucht

Bad Lippspringe (ots)

(mh) Die Kreispolizeibehörde Paderborn sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Donnerstag, 25. April, auf der Detmolder Straße in Bad Lippspringe ereignet hat. Eine 49-jährige Frau war um 19:30 Uhr auf dem rechten Radweg in Fahrtrichtung Marienloh unterwegs. Vom Gelände einer Tankstelle wollte ein dunkles Auto auf die Detmolder Straße in Richtung Innenstadt abbiegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Radfahrerin nach rechts aus und kollidierte dort mit einer kleinen Mauer. Sie kam zu Fall, zog sich leichte Verletzungen zu und musste später zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der PKW setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

Ermittlungen der Polizei haben mittlerweile ergeben, dass vier Jugendliche der Fahrradfahrerin unmittelbar nach dem Sturz zu Hilfe geeilt waren. Die Zeugen werden gebeten, sich über die 05251/3060 bei der Polizei zu melden. Über die Telefonnummer können auch weitere sachdienliche Hinweise gegeben werden.

