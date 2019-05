Polizei Paderborn

POL-PB: Zahlreiche Einbrüche in Gartenlauben

Paderborn (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind in Paderborn in der Zeit von Freitag (24. Mai), 19.00 Uhr, bis Sonntag (26. Mai), 11.00 Uhr, in mehrere Gartenlauben eingebrochen. Derzeit liegen der Kreispolizeibehörde Paderborn 14 Anzeigen aus den Kleingartenanlagen am Balhorner Feld und aus der Anlage an der Riemekstraße vor. Die Täter brachen Türen und Fensterscheiben auf, zerstörten Blumenbeete und durchsuchten einzelne Lauben. Ob es zu Diebstählen kam, ist noch Teil der laufenden Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise über die 05251/3060 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell