Polizei Paderborn

POL-PB: Mutmaßlichen Fahrer nach Unfallflucht gestellt

Paderborn (ots)

(mb) Kurz nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht an der Paderborner Straße hat die Polizei am Donnerstagabend den mutmaßlichen Verursacher erwischt. Der alkoholisierte 26-Jährige leistete Widerstand und beleidigte die Polizisten.

Mehrere Zeugen riefen gegen 23.00 Uhr die Polizei, nachdem ein Auto an der Einmündung Paderborner Straße/Am Almerfeld ein Verkehrszeichen umgefahren hatte und ohne anzuhalten weitergefahren war. Am Unfallort fanden die eingesetzten Polizisten Autoteile eines Audis. Das dazu gehörige Fahrzeug mit Frontschaden entdeckte eine Streife wenig später in Elsen. Der Fahrer ignorierte die Anhaltezeichen der Polizei und beschleunigte. Als der Audi wegen eines anderen Fahrzeugs anhalten musste gelang es den Einsatzkräften, das Auto zu blockieren und den Fahrer vorläufig festzunehmen. Der 26-Jährige war alkoholisiert und musste mit zur Blutprobe. Dabei kam es zu Widerstandshandlungen und Beleidigungen gegenüber den Beamtinnen und Beamten. Der Tatverdächtige musste zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam. Gegen ihn laufen jetzt mehrere Strafanzeigen.

