Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW und drei leicht verletzten Personen

33102 Paderborn (ots)

Paderborn. In der Nacht zu Sonntag befuhr ein 23jähriger Fahrer eines VW Golf die Rathenaustraße in Richtung Bahnhofstraße. In Höhe der Riemekestraße wollte er nach links abbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 44jähriger Fahrer eines Ford Fiesta, besetzt mit vier weiteren Insassen, die Rathenaustraße in entgegengesetzter Richtung. An der Kreuzung Rathenaustraße/Riemekestraße missachtete der Golf Fahrer den Vorrang des ihm entgegenkommenden Ford Fiesta Fahrers. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem die Fahrzeuge im Frontbereich stark beschädigt wurden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Golf Fahrer erlitt einen Schock. Zwei Insassen des Ford Fiesta wurden leicht verletzt und wurden vorsorglich zur weiteren Versorgung in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

