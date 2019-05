Polizei Paderborn

POL-PB: Mehrere tausend Euro Sachschaden beim Unkraut-Abflämmen

Borchen (ots)

(mb) Am Donnerstag bearbeitete ein Mann an der Bachstraße eine gepflasterte Fläche mit einem Gasbrenner, um das Unkraut in den Fugen zu beseitigen. Dabei griffen die Flammen auf eine Lebensbaumhecke über. Die Hecke stand schnell komplett in Flammen. Durch die Hitze wurden Fassadenplatten am Gebäude beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte weiteren Schaden. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell