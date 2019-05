Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall auf der Detmolder Straße

Paderborn (ots)

(mh) Am Sonntagmorgen kam es auf der Detmolder Straße in Paderborn zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Der 79-jährige Fahrer eines VW Golfs wollte um 07.30 Uhr auf die Detmolder Straße in Fahrtrichtung Innenstadt abbiegen. Dabei übersah er das Fahrzeug eines 48-Jährigen, der in Richtung Bad Lippspringe unterwegs war. Beide Autos stießen frontal zusammen, woraufhin der Golf auf den rechten Fahrbahnrand geschleudert wurde und das zweite Fahrzeug am linken Rand zum Stehen kam. Beide Fahrer wurden mit schweren Verletzungen per Rettungswagen in Paderborner Krankenhäuser gebracht. An den Autos entstand jeweils ein Totalschaden. Die Detmolder Straße war für die Zeit der Bergungsmaßnahmen in beide Richtungen gesperrt.

