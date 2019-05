Polizei Paderborn

POL-PB: Unter Alkohol gegen Laternenmast gefahren

Paderborn (ots)

(mh) Alkoholisiert ein Fahrzeug im Straßenverkehr zu führen, ist keine gute Idee. Ein 40-Jähriger Pedelec-Fahrer machte diese Erfahrung nun, als er am Montagabend um 21.10 Uhr unter Alkoholeinfluss mit seinem Rad verbotswidrig auf der linken Seite der Neuhäuser Straße unterwegs war. In Fahrtrichtung Rathenaustraße kollidierte er mit einem Laternenmast, kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Den Radfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Die Kreispolizeibehörde Paderborn weist darauf hin, dass bereits geringe Mengen Alkohol das Führen eines Fahrzeuges im Straßenverkehr zu einem Risiko werden lassen. Besser ist es, im Straßenverkehr ganz auf Alkohol zu verzichten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell