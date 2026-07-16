Feuerwehr Lübeck

FW-HL: Brand in einer Gastronomie

Lübeck (ots)

Am Mittwochabend (15.07.2026) um 22:09 Uhr kam es in Lübeck in der Kahlhorststraße zu einem Küchenbrand in einer Gastronomie. Mehrere Anrufer berichteten über sichtbare Flammen und eine Rauchentwicklung. Die Leitstelle der Feuerwehr Lübeck entsendete einen Löschzug und die Ergänzungseinheit der Freiwilligen Feuerwehr zur Einsatzstelle. Aufgrund der unklaren Anzahl an verletzten Personen wurden weiterhin insgesamt fünf Rettungswagen alarmiert. Vor Ort wurde von mehreren Trupps unter Atemschutz die Brandbekämpfung eingeleitet. Weiterhin wurde eine schwerverletzte Person durch den Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus verbracht. Die Wohnungen eines angrenzenden Wohnhauses wurde hinsichtlich möglichen Raucheintrages kontrolliert. Da sich das Feuer in die Fassade und den Dachbereich ausgebreitet hatte, wurden die betroffene Bereiche geöffnet und abgelöscht. Gegen 00:00 Uhr konnte Feuer aus gemeldet werden. Im Einsatz waren der Führungsdienst der Feuerwehr, der Löschzug der Wache 2, die Freiwilligen Feuerwehren Kronsforde, Büssau und Moisling.

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