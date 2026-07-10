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Feuerwehr Lübeck

FW-HL: Garagenbrand nach Explosion

Lübeck (ots)

Am Freitag, den 10. Juli 2026, wurden die Kräfte der Feuerwehr Lübeck um 17:48 Uhr in den Ginsterweg alarmiert. Hier war es in Folge einer Explosion in einer Garage zu einem Brand gekommen. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort eine Person, sowie einen Hund retten. Die Person erlitt schwere Brandverletzungen und wurde umgehend in eine Spezialklinik zur weiteren Behandlung gebracht. Die Löscharbeiten konzentrierten sich zunächst auf die Garage und zeigten schnell Wirkung. Da die Flammen auch auf das angrenzende Wohnhaus übergegriffen hatten, dauern die Löschmaßnahmen derzeit noch an. Im Einsatz sind der Führungsdienst der Feuerwehrwehr Lübeck, der Löschzug der Feuerwache 1, die Freiwilligen Feuerwehren Paddelügge/Buntekuh, Schönböcken, Dänischburg und Vorwerk mit insgesamt ca. 40 Kräften.

Rückfragen bitte an:

Berufsfeuerwehr Lübeck
Fabian Lemke
Bornhövedstraße 10
23554 Lübeck
E-Mail: fabian.lemke@luebeck.de
http://www.feuerwehr-luebeck.de

Original-Content von: Feuerwehr Lübeck, übermittelt durch news aktuell

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