POL-WAF: Ahlen. Geparkten schwarzen Audi beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots) - Am Dienstag (04.08.2026) um 17.25 Uhr meldete sich ein Zeuge der seinen gestohlenen Roller gesehen hatte. Er sei jetzt mit dem Fahrer am Ermländerweg / Rote Erde in Oelde. Vor Ort trafen die Polizisten auf einen 16-Jährigen und einen 19-Jährigen aus Oelde, die auf dem Roller gesessen hatten. Fahrer war der Jugendliche der keinen Führerschein ...

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