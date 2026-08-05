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Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Besitzer sieht seinen gestohlenen Roller und stellt den Dieb

Warendorf (ots)

Am Dienstag (04.08.2026) um 17.25 Uhr meldete sich ein Zeuge der seinen gestohlenen Roller gesehen hatte. Er sei jetzt mit dem Fahrer am Ermländerweg / Rote Erde in Oelde. Vor Ort trafen die Polizisten auf einen 16-Jährigen und einen 19-Jährigen aus Oelde, die auf dem Roller gesessen hatten. Fahrer war der Jugendliche der keinen Führerschein besaß. Der Ältere war ein Bekannter von ihm den er unterwegs getroffen und mitgenommen hatte. Der Roller war in der Nacht zuvor an der Meienbrockstraße in Oelde entwendet worden. Der Jugendliche wurde an eine Erziehungsberechtigte übergeben und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Der Besitzer erhielt seinen Roller zurück.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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