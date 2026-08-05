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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen
Kreis Warendorf. Spitzenreiter beim Kontrolltag mit 76 km/h zu schnell

Warendorf (ots)

Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit ist weiterhin eine der wesentlichen Hauptunfallursachen. Die Polizei NRW nahm daher an der geplanten europaweiten Aktionswoche ROADPOL Speed vom 3. bis 9. August 2026 teil.

Die Kreispolizeibehörde Warendorf hat gemeinsam mit dem Kreis Warendorf im Rahmen dieser Aktionswoche am Dienstag (04.08.2026) einen Kontrolltag durchgeführt, bei dem die Geschwindigkeit im besonderen Fokus stand. Der Schwerpunkt der Kontrollen lag dieses Mal im Einzugsbereich der Polizeiwache Ahlen. Hierbei wurden insgesamt 475 Verstöße festgestellt.

Von den 293 von der Polizei festgestellten Verstößen wurden 204 mit einem Verwarngeld und 78 mit einem Bußgeld geahndet. Die anderen 11 Verstöße hatten keinen Bezug zur kontrollierten Geschwindigkeit, wurden aber auch verfolgt und geahndet.

Trauriger Spitzenreiter an einer Messstelle der Polizei war ein Fahrer der mit 146 km/h in einer 70er Zone unterwegs war.

Kreis und Polizei werden weiterhin die Geschwindigkeiten von Kraftfahrzeugführern kontrollieren. Aber nicht nur an Schwerpunkttagen, sondern täglich müssen Kraftfahrzeugführer zu jeder Zeit und an jedem Ort mit Messungen rechnen. Denn zu schnelles Fahren ist eine der Ursachen für schwere Unfälle mit gravierenden Folgen auf unseren Straßen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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