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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Fahrradfahrerin schwer verletzt - Unfallbeteiligter flüchtete

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 16.7.2026, gegen 17.45 Uhr stürzte eine Fahrradfahrerin auf der Agnesstraße in Ennigerloh und verletzte sich schwer. Die Ennigerloherin befuhr mit ihrem Fahrrad eine Stichstraße der Agnesstraße. Gleichzeitig kreuzte ein 50-Jähriger die Straße, als er aus einer Grundstücksausfahrt fuhr. Hierbei soll es zu einem Zusammenstoß beider Fahrradfahrer gekommen sein. In Folge sei die 73-Jährige gestürzt. Rettungskräfte brachten sie zur weiteren stationären Versorgung in ein Krankenhaus. Der Ennigerloher flüchtete und konnte später aufgrund eines Hinweises ermittelt werden. Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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