POL-WAF: Beckum. Grauer Fiat 500 beschädigt - Verursacher flüchtig
Warendorf (ots)
Flüchtig ist der Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag, 16.7.2026, zwischen 7.30 Uhr und 11.00 Uhr in Beckum, Hansaring ereignet hat. Der Unbekannte beschädigte einen grauen Fiat 500, der auf dem Parkplatz des Berufskollegs stand, am hinteren Kotflügel der Fahrerseite. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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