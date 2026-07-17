PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Grauer Fiat 500 beschädigt - Verursacher flüchtig

Warendorf (ots)

Flüchtig ist der Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag, 16.7.2026, zwischen 7.30 Uhr und 11.00 Uhr in Beckum, Hansaring ereignet hat. Der Unbekannte beschädigte einen grauen Fiat 500, der auf dem Parkplatz des Berufskollegs stand, am hinteren Kotflügel der Fahrerseite. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 17.07.2026 – 07:41

    POL-WAF: Beckum-Neubeckum. 50-Jähriger verstirbt nach Körperverletzung in Beckum - Obduktionsergebnis: Gewalteinwirkung todesursächlich - Möglicher Tatbeteiligter stellt sich Polizei

    Warendorf (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Warendorf und der Polizei Münster Nachtrag zur Pressemitteilung "50-Jähriger verstirbt nach Körperverletzung in Beckum - Mordkommission der Polizei Münster sucht weitere Zeugen" (Veröffentlichung am 16.07., 07:31 Uhr). ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 06:50

    POL-WAF: Widerstand gegen Polizeibeamte

    Warendorf (ots) - Polizisten sind am Donnerstag Abend (16.07.2026, 23:32) zur Lindenstraße in Oelde gerufen worden. Ein 27-jähriger Oelder schreie dort laut herum und streite sich mit Anwohnern. Bei Eintreffen der Polizei fand diese einen zerstörten Blumentopf auf der Straße vor. Im Nahbereich konnte der 27-jährige angetroffen werden und reagierte auf Ansprache direkt in aggressiver Tonlage. Während der Kontrolle ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 08:52

    POL-WAF: Ahlen. Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss Auto gefahren

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 15.7.2026 hielten Polizisten um 14.55 Uhr einen Autofahrer auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Ahlen an. Bei der Überprüfung des 42-Jährigen stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besitzt und unter Drogeneinfluss stand. Die Beamten ließen dem Ahlener eine Blutprobe entnehmen, leiteten Ermittlungsverfahren ein und informierten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren