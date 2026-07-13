POL-WAF: Ahlen. Rücklicht defekt - Fahrer musste zur Blutprobe
Warendorf (ots)
Am Samstag, 11.7.2026 hielten Polizisten gegen 22.15 Uhr den Fahrer eines Vans in Ahlen an, der die Südstraße befuhr. An dem Fahrzeug war das Rücklicht defekt. Die Beamten überprüften den 33-jährigen Fahrer, der offensichtlich unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Ein Drogenvortest war positiv. Deshalb nahmen die Einsatzkräfte den Mann mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Sie leiteten außerdem ein Ermittlungsverfahren ein und erhoben von dem Rumänen eine Sicherheitsleistung.
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