Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Männer versuchten sich mit Glasflaschen zu verletzten

Warendorf (ots)

Am Samstag, 11.7.2026, gegen 4.50 Uhr kam es auf der Südstraße in Ahlen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 22-Jähriger und ein 31-Jähriger versuchten sich gegenseitig mit Glasflaschen zu verletzen. Im weiteren Verlauf schlug der jüngere Ahlener den älteren Ahlener, der daraufhin stürzte und sich verletzte. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Bei der Überprüfung des 22-Jährigen sowie eines unbeteiligten 23-Jährigen stellte sich heraus, dass gegen diese Männer Haftbefehle vorlagen. Polizisten nahmen die beiden vorläufig fest und übergaben sie später an die Justiz.

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