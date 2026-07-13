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Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Kind von E-Scooter angefahren

Warendorf (ots)

Am Sonntag (12.07.2026) um 21.10 Uhr kam es auf dem Geh- / Radweg an der Stadtstraße Nord / Dr.-Rau-Allee in Warendorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 15-Jähriger aus Warendorf befuhr den Parkplatz eines Discounters in Richtung des Geh- / Radweges der Stadtstraße Nord. Hier stieß der Jugendliche mit einem 7-jährigen Jungen zusammen, der gemeinsam mit seiner 37-jährigen Mutter (beide aus Warendorf) auf dem Gehweg in Richtung Dr.-Rau-Allee ging. Das Kind stürzte und wurde durch Rettungskräfte leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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