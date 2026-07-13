POL-WAF: Warendorf. Kind von E-Scooter angefahren
Warendorf (ots)
Am Sonntag (12.07.2026) um 21.10 Uhr kam es auf dem Geh- / Radweg an der Stadtstraße Nord / Dr.-Rau-Allee in Warendorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 15-Jähriger aus Warendorf befuhr den Parkplatz eines Discounters in Richtung des Geh- / Radweges der Stadtstraße Nord. Hier stieß der Jugendliche mit einem 7-jährigen Jungen zusammen, der gemeinsam mit seiner 37-jährigen Mutter (beide aus Warendorf) auf dem Gehweg in Richtung Dr.-Rau-Allee ging. Das Kind stürzte und wurde durch Rettungskräfte leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
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