Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zwei leicht verletzte Radfahrer bei Unfall

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (09.07.2026) um 10.10 Uhr kam es in Oelde auf dem Lüringweg zu einem Verkehrsunfall. Eine Gruppe von 20 Radfahrern befuhr den Lüringweg in Richtung Beckum. Eine 64-Jährige aus Herzebrock-Clarholz kam ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Ein hinter ihr fahrender 79-jähriger Mann (auch aus Herzebrock-Clarholz) fuhr gegen die Frau und stürzte ebenfalls. Beide Radfahrer wurden leicht verletzt von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrrädern entstand lediglich leichter Sachschaden.

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