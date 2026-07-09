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Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zwei leicht verletzte Radfahrer bei Unfall

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (09.07.2026) um 10.10 Uhr kam es in Oelde auf dem Lüringweg zu einem Verkehrsunfall. Eine Gruppe von 20 Radfahrern befuhr den Lüringweg in Richtung Beckum. Eine 64-Jährige aus Herzebrock-Clarholz kam ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Ein hinter ihr fahrender 79-jähriger Mann (auch aus Herzebrock-Clarholz) fuhr gegen die Frau und stürzte ebenfalls. Beide Radfahrer wurden leicht verletzt von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrrädern entstand lediglich leichter Sachschaden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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  • 09.07.2026 – 07:48

    POL-WAF: Oelde. Radfahrer bei Unfall mit Pkw leicht verletzt

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch (08.07.2026) um 18.50 Uhr kam es in Oelde an der Kreuzung Westring / Zur Polterkuhle zu einem Verkehrsunfall. Eine 47-jährige Oelderin befuhr mit ihrem Auto den Westring in Richtung Johannesstraße. Ein 65-Jähriger (ebenfalls aus Oelde) fuhr mit seinem Fahrrad auf der Straße Zur Polterkuhle in Richtung Schubertstraße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden ...

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