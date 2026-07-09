POL-WAF: Wadersloh. Ankündigung Infostand der Verkehrsunfallprävention zum Thema Ferienreiseverkehr
Warendorf (ots)
Die Verkehrsunfallprävention der Polizei Warendorf wird am Donnerstag (16.07.2026) von 8 Uhr bis 12 Uhr einen Informationsstand auf dem Marktplatz (Parkplatz an der Margarethenkirche) in Wadersloh aufstellen.
Das Thema lautet: Ferienreiseverkehr.
Die Bürger und Bürgerinnen erhalten Informationen zur Verkehrssicherheit und insbesondere zu den Themen:
- Richtiges Verhalten im Stau, bei Unfällen und die Bildung von Rettungsgassen
- Richtige Sicherung von Fahrrädern und Pedelecs auf und an Pkw oder Wohnmobilen
- Pausenplanung, Anschnallpflichten und Sicherung von Haustieren
Wer sich online zum Thema informieren möchte wird hier fündig: https://warendorf.polizei.nrw/artikel/sicherindenurlaub
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell