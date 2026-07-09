Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Ankündigung Infostand der Verkehrsunfallprävention zum Thema Ferienreiseverkehr

Warendorf (ots)

Die Verkehrsunfallprävention der Polizei Warendorf wird am Donnerstag (16.07.2026) von 8 Uhr bis 12 Uhr einen Informationsstand auf dem Marktplatz (Parkplatz an der Margarethenkirche) in Wadersloh aufstellen.

Das Thema lautet: Ferienreiseverkehr.

Die Bürger und Bürgerinnen erhalten Informationen zur Verkehrssicherheit und insbesondere zu den Themen:

- Richtiges Verhalten im Stau, bei Unfällen und die Bildung von Rettungsgassen

- Richtige Sicherung von Fahrrädern und Pedelecs auf und an Pkw oder Wohnmobilen

- Pausenplanung, Anschnallpflichten und Sicherung von Haustieren

Wer sich online zum Thema informieren möchte wird hier fündig: https://warendorf.polizei.nrw/artikel/sicherindenurlaub

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