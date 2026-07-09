PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Ankündigung Infostand der Verkehrsunfallprävention zum Thema Ferienreiseverkehr

Warendorf (ots)

Die Verkehrsunfallprävention der Polizei Warendorf wird am Donnerstag (16.07.2026) von 8 Uhr bis 12 Uhr einen Informationsstand auf dem Marktplatz (Parkplatz an der Margarethenkirche) in Wadersloh aufstellen.

Das Thema lautet: Ferienreiseverkehr.

Die Bürger und Bürgerinnen erhalten Informationen zur Verkehrssicherheit und insbesondere zu den Themen:

   - Richtiges Verhalten im Stau, bei Unfällen und die Bildung von 
     Rettungsgassen
   - Richtige Sicherung von Fahrrädern und Pedelecs auf und an Pkw 
     oder Wohnmobilen
   - Pausenplanung, Anschnallpflichten und Sicherung von Haustieren

Wer sich online zum Thema informieren möchte wird hier fündig: https://warendorf.polizei.nrw/artikel/sicherindenurlaub

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 09.07.2026 – 07:48

    POL-WAF: Oelde. Radfahrer bei Unfall mit Pkw leicht verletzt

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch (08.07.2026) um 18.50 Uhr kam es in Oelde an der Kreuzung Westring / Zur Polterkuhle zu einem Verkehrsunfall. Eine 47-jährige Oelderin befuhr mit ihrem Auto den Westring in Richtung Johannesstraße. Ein 65-Jähriger (ebenfalls aus Oelde) fuhr mit seinem Fahrrad auf der Straße Zur Polterkuhle in Richtung Schubertstraße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden ...

    mehr
  • 08.07.2026 – 08:36

    POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Radfahrer fährt "Schlangenlinien"

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch (08.07.2026) um 1.40 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Radfahrer auf der Straße "Im Eckey" in Ahlen-Vorhelm auf. Dieser fuhr starke "Schlangenlinien" und nutzte bei seiner Fahrt die gesamte Straßenbreite. Die Polizisten hielten den 26-jährigen Ahlener an. Er war aufgrund seiner starken Alkoholisierung nicht mehr fahrtüchtig. Die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren