Polizei Warendorf

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Oelde

Sassenberg. Bei Kontrollen drei Autofahrer unter Drogeneinfluss aufgefallen

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (08.07.2026) um 22.55 Uhr kontrollierten Polizisten in Ahlen auf der Beckumer Straße den Fahrer eines Pkw. Bei der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte fest das der 42-jährige Ahlener nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und das er unter Drogeneinfluss stand.

Ebenfalls am Mittwoch (08.07.2026) um 23.40 Uhr wurde ein 27-jähriger Oelder mit seinem Fahrzeug in Oelde auf der Straße In der Geist angehalten.

Um 2.15 Uhr am heutigen Donnerstag (09.07.2026) hielten Einsatzkräfte in Sassenberg auf dem Lappenbrink einen 19-jährigen Sassenberger an.

Auch bei diesen beiden Fahrern wurde festgestellt das sie unter der Wirkung von Betäubungsmitteln standen.

Bei allen Dreien wurden die Entnahmen von Blutproben angeordnet, die Weiterfahrten untersagt und Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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