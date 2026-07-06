Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Auffahrunfall mit drei Leichtverletzten

Warendorf (ots)

Am Samstag (04.07.2026) um 15.55 Uhr kam es in Telgte auf der B 51 in Höhe Klatenbergweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 44-Jähriger aus Münster befuhr mit seinem Pkw die B 51 in Richtung Warendorf. Mit ihm im Fahrzeug befanden sich zwei Kinder im Alter von 10 und 7 Jahren. Der Münsteraner musste sein Fahrzeug aufgrund der Verkehrslage abbremsen. Hinter ihm fuhr ein 26-Jähriger aus Recklinghausen mit seinem Pkw. Er fuhr auf den Pkw des Vorrausfahrenden auf. In dem Auto aus Münster wurden alle drei Insassen leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Die Fahrzeuge wurden durch Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 18.000 Euro geschätzt.

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