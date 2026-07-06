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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Geparkten grauen Renault beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Freitag (03.07.2026) in der Zeit von 17.30 Uhr bis 21.15 Uhr wurde in Ennigerloh-Ostenfelde an der Kettelerstraße ein geparkter Renault Clio an der linken Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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