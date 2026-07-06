Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zwei verletzte Radfahrer bei Zusammenstoß

Warendorf (ots)

Am Samstag (04.07.2026) um 6 Uhr kam es auf dem Radweg an der Geißlerstraße in Beckum zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Radfahrer leicht verletzt wurden. Ein 23-jähriger Beckumer befuhr den Radweg mit seinem Pedelec in Richtung Neubeckum. Ein 36-Jähriger (ebenfalls aus Beckum) kam ihm auf einem Pedelec entgegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Radfahrer die dadurch stürzten und sich leicht verletzten. Der 36-Jährige wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest das der 23-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Der Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.

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