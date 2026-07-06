PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zwei verletzte Radfahrer bei Zusammenstoß

Warendorf (ots)

Am Samstag (04.07.2026) um 6 Uhr kam es auf dem Radweg an der Geißlerstraße in Beckum zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Radfahrer leicht verletzt wurden. Ein 23-jähriger Beckumer befuhr den Radweg mit seinem Pedelec in Richtung Neubeckum. Ein 36-Jähriger (ebenfalls aus Beckum) kam ihm auf einem Pedelec entgegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Radfahrer die dadurch stürzten und sich leicht verletzten. Der 36-Jährige wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest das der 23-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Der Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 03.07.2026 – 12:04

    POL-WAF: Warendorf. Citroën angefahren und beschädigt. Korrektur des Datums

    Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Dienstag (30.06.2026) und nicht wie ursprungs angegeben am Mittwoch (01.07.) zwischen 18:30 Uhr und 19:30 Uhr auf der Dreibrückenstraße einen weißen Citroën C3 angefahren, beschädigt und ist geflüchtet. Das Auto stand auf dem Parkstreifen in Höhe einer Versicherung und wurde vorne links beschädigt. Hinweise nimmt die ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 10:27

    POL-WAF: Drensteinfurt. Einbruch in Wohnhaus

    Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat sich am Donnerstag (02.07.2026, 10.14 Uhr) Zutritt zu einem Wohnhaus in Drensteinfurt verschafft. Hier stahl er unter anderem Bargeld und ein Kissenbezug und flüchtete. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-230 ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 10:25

    POL-WAF: Ostbevern. Einbruch in Wohnung eines Rentners

    Warendorf (ots) - Unbekannte sind am Donnerstag (02.07.2026) in die Wohnung eines Rentners an der Straße Hofkamp in Ostbevern eingebrochen. Zwischen 12.00 Uhr und 12.50 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu der Wohnung im 2. OG, durchsuchten Schränke und Räume, stahlen Bargeld und flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren