Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zwei Jugendliche bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Sonntag (05.07.2026) um 15.45 Uhr kam es in Beckum auf der Stromberger Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 43-Jährige aus Beckum fuhr mit ihrem Pkw aus einer Hauszufahrt auf die Stromberger Straße. Zwei Jugendliche (beide 14 Jahre aus Beckum und Dortmund) befuhren gemeinsam auf einem E-Scooter den linksseitig der Stromberger Straße gelegenen Geh- / Radweg in Richtung Stromberg. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wodurch die Jugendlichen stürzten und sich leicht verletzten. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 1.100 Euro geschätzt.

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