PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zwei Jugendliche bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Sonntag (05.07.2026) um 15.45 Uhr kam es in Beckum auf der Stromberger Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 43-Jährige aus Beckum fuhr mit ihrem Pkw aus einer Hauszufahrt auf die Stromberger Straße. Zwei Jugendliche (beide 14 Jahre aus Beckum und Dortmund) befuhren gemeinsam auf einem E-Scooter den linksseitig der Stromberger Straße gelegenen Geh- / Radweg in Richtung Stromberg. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wodurch die Jugendlichen stürzten und sich leicht verletzten. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 1.100 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 06.07.2026 – 09:15

    POL-WAF: Beckum. Zwei verletzte Radfahrer bei Zusammenstoß

    Warendorf (ots) - Am Samstag (04.07.2026) um 6 Uhr kam es auf dem Radweg an der Geißlerstraße in Beckum zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Radfahrer leicht verletzt wurden. Ein 23-jähriger Beckumer befuhr den Radweg mit seinem Pedelec in Richtung Neubeckum. Ein 36-Jähriger (ebenfalls aus Beckum) kam ihm auf einem Pedelec entgegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Radfahrer die dadurch stürzten und sich leicht ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 12:04

    POL-WAF: Warendorf. Citroën angefahren und beschädigt. Korrektur des Datums

    Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Dienstag (30.06.2026) und nicht wie ursprungs angegeben am Mittwoch (01.07.) zwischen 18:30 Uhr und 19:30 Uhr auf der Dreibrückenstraße einen weißen Citroën C3 angefahren, beschädigt und ist geflüchtet. Das Auto stand auf dem Parkstreifen in Höhe einer Versicherung und wurde vorne links beschädigt. Hinweise nimmt die ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 10:27

    POL-WAF: Drensteinfurt. Einbruch in Wohnhaus

    Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat sich am Donnerstag (02.07.2026, 10.14 Uhr) Zutritt zu einem Wohnhaus in Drensteinfurt verschafft. Hier stahl er unter anderem Bargeld und ein Kissenbezug und flüchtete. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-230 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren