Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Diestedde. Mann geschlagen - Hinweis erbeten

Warendorf (ots)

Ein 18-jähriger Wadersloher ist am Montagabend (29.06.2026, 21.30 Uhr) von einem unbekannten Mann an der Straße Am Schloss in Wadersloh geschlagen worden.

Der 18-Jährige wurde vorher nach einer Zigarette gefragt. Als er verneinte welche zu haben, schlug der Unbekannte zu. Der Wadersloher hatte sich noch gegen die unvermittelten Schläge versucht zu wehren und den Unbekannten getroffen, dieser flüchtete jedoch daraufhin. Er wird wie folgt beschrieben:

- männlich - 20 bis 25 Jahre - 1.70 Meter - kurzer dunkler Bart - dunkle Locken - dunkles T-Shirt - beige kurze Hose - sprach Russisch

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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