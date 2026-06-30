PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Diestedde. Mann geschlagen - Hinweis erbeten

Warendorf (ots)

Ein 18-jähriger Wadersloher ist am Montagabend (29.06.2026, 21.30 Uhr) von einem unbekannten Mann an der Straße Am Schloss in Wadersloh geschlagen worden.

Der 18-Jährige wurde vorher nach einer Zigarette gefragt. Als er verneinte welche zu haben, schlug der Unbekannte zu. Der Wadersloher hatte sich noch gegen die unvermittelten Schläge versucht zu wehren und den Unbekannten getroffen, dieser flüchtete jedoch daraufhin. Er wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - 20 bis 25 Jahre
   - 1.70 Meter
   - kurzer dunkler Bart
   - dunkle Locken
   - dunkles T-Shirt
   - beige kurze Hose
   - sprach Russisch

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 30.06.2026 – 09:46

    POL-WAF: Sassenberg. Einbruch in Gaststätte - Hinweise erbeten

    Warendorf (ots) - Unbekannte sind zwischen Sonntag (28.06.2026, 18.45 Uhr) und Montag (29.06.2026, 15.15 Uhr) in eine Gaststätte in Sassenberg eingebrochen. Über ein Fenster verschafften sie sich Zugang zu dem Gebäude an der Straße Feldmark, stahlen Bargeld und flüchteten. Hinweise zum dem/den Täter/Tätern nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 09:07

    POL-WAF: Telgte. Frontalzusammenstoß zwischen Sattelzug und Pkw

    Warendorf (ots) - Eine Sattelzugmaschine und ein Auto sind am Montag (29.06.2026, 17.50 Uhr) in Telgte frontal zusammengestoßen - beide Fahrer wurden leicht verletzt. Der 65-jährige Autofahrer aus Westbevern und der 32-jährige Sattelzugmaschinenfahrer aus Roxel waren beide auf der Westbeverner Straße in entgegengesetzter Richtung unterwegs und stießen aus noch ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 08:50

    POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Zwei Leichtverletzte nach

    Warendorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall sind am Montag (29.06.2026, 14.20 Uhr) eine 42-jähige Frau und ein 7-jähriges Mädchen (beide aus Westkirchen) in Ennigerloh-Westkirchen leicht verletzt worden. Ein 56-jähriger Everswinkler fuhr mit seinem Lkw auf der Warendorfer Straße und aus noch unklarer Ursache auf das Auto der Westkirchnerin auf. Durch den Aufprall stieß ihr Pkw weiter gegen das Auto einer 39-jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren