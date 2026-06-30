Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Frontalzusammenstoß zwischen Sattelzug und Pkw

Warendorf (ots)

Eine Sattelzugmaschine und ein Auto sind am Montag (29.06.2026, 17.50 Uhr) in Telgte frontal zusammengestoßen - beide Fahrer wurden leicht verletzt.

Der 65-jährige Autofahrer aus Westbevern und der 32-jährige Sattelzugmaschinenfahrer aus Roxel waren beide auf der Westbeverner Straße in entgegengesetzter Richtung unterwegs und stießen aus noch unklarer Ursache frontal zusammen.

Die Besatzungen von Rettungswagen brachten sie leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser, der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

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