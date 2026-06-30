Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Einbruch in Gaststätte - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Unbekannte sind zwischen Sonntag (28.06.2026, 18.45 Uhr) und Montag (29.06.2026, 15.15 Uhr) in eine Gaststätte in Sassenberg eingebrochen.

Über ein Fenster verschafften sie sich Zugang zu dem Gebäude an der Straße Feldmark, stahlen Bargeld und flüchteten.

Hinweise zum dem/den Täter/Tätern nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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