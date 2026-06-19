Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Gestohlenes Auto fahrend beobachtet - Täter vorläufig festgenommen

Warendorf (ots)

Nach dem Diebstahl eines kupferroten Opel Corsa (https://warendorf.polizei.nrw/presse/beckum-neubeckum-diebstahl-eines-kupferroten-opel-corsa-hinweise-erbeten) meldete sich am Donnerstag (18.06.2026, 16.20 Uhr) eine Zeugin, die den Pkw fahrenderweise auf der Hauptstraße/Geißlerstraße in Beckum-Neubeckum feststellte. Sie sprach den Fahrer an und informierte umgehend die Polizei.

Der Fahrer - ein 37-jähriger Mann aus Warstein - flüchtete daraufhin und versteckte sich in einem Gebüsch. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen waren erfolgreich und Polizisten stellten den Warsteiner in der nahen Umgebung.

Sie nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam. Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet, die Fahndung nach dem gestohlenen Pkw eingestellt.

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