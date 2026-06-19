Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Radfahrer beim Überholen angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Autofahrer hat am Donnerstag (18.06.2026, 13.30 Uhr) einen 24-jährigen Radfahrer in Sassenberg angefahren und ist geflüchtet.

Der Sassenberger fuhr mit seinem Rad auf der Tondorfstraße, als ihn ein Unbekannter in seinem Auto überholte. Das Auto touchierte den Radler, woraufhin dieser stürzte und sich leicht verletzte. Der Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Radler war positiv. Hinweise zu dem Autofahrer - vermutlich schwarzer Audi - bitte an die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

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