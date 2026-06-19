PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Radfahrer beim Überholen angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Autofahrer hat am Donnerstag (18.06.2026, 13.30 Uhr) einen 24-jährigen Radfahrer in Sassenberg angefahren und ist geflüchtet.

Der Sassenberger fuhr mit seinem Rad auf der Tondorfstraße, als ihn ein Unbekannter in seinem Auto überholte. Das Auto touchierte den Radler, woraufhin dieser stürzte und sich leicht verletzte. Der Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Radler war positiv. Hinweise zu dem Autofahrer - vermutlich schwarzer Audi - bitte an die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 19.06.2026 – 07:35

    POL-WAF: Sassenberg. Autofahrerin nach Gefährdung von Reiterin gesucht

    Warendorf (ots) - Wir suchen einen unbekannten Autofahrer, der am Mittwoch (17.06.2026, 17.30 Uhr) in der Bauerschaft Gröblingen in Sassenberg unterwegs war. Eine 24-jährige Warendorferin ritt mit ihrem Pferd auf einem Wirtschaftsweg in der besagten Bauerschaft, als das Auto an ihr vorbeifuhr. Auf Höhe des Pferdes fuhr der Mann mit aufheulendem Motor stark weiter, ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 07:14

    POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß von Pkw und Fahrrad

    Warendorf (ots) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Donnerstag (18.06.2026, 11.25 Uhr) eine Fahrrad-Fahrerin in Ahlen leicht verletzt worden. Die 65-jährige Ahlenerin war mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Hammer Straße Richtung Innenstadt unterwegs. Zeitgleich war an der Einmündung Fritz-Reuter-Straße eine 39-jährige Ahlenerin dabei mit ihrem Auto abzubiegen. Hier stießen die beiden Frauen zusammen, ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 07:04

    POL-WAF: Ahlen. Audi Q8 angefahren und geflüchtet

    Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat einen schwarzen Audi Q8 in Ahlen angefahren, beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Das Auto stand zwischen Mittwoch (17.06.2026, 22.00 Uhr) und Donnerstag (18.06.2026, 07.00 Uhr am Fahrbahnrand der Tilsiter Straße und wurde hinten links beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren