POL-WAF: Warendorf. Auto überschlägt sich
Warendorf (ots)
Bei einem Alleinunfall hat sich am Freitagmorgen (19.06.2026, 02.20 Uhr) ein Autofahrer in Warendorf leicht verletzt.
Der 21-jährige Beelener fuhr auf der B 64, als er einem Reh auswich, dabei verlor er die Kontrolle über den Pkw. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach in einem angrenzenden Graben liegen. Der 21-Jährige und sein 18-jähriger Beifahrer aus Beelen verletzten sich leicht, Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.
Der Sachschaden wird auf gut 21.000 Euro geschätzt.
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