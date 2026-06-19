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Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Auto überschlägt sich

Warendorf (ots)

Bei einem Alleinunfall hat sich am Freitagmorgen (19.06.2026, 02.20 Uhr) ein Autofahrer in Warendorf leicht verletzt.

Der 21-jährige Beelener fuhr auf der B 64, als er einem Reh auswich, dabei verlor er die Kontrolle über den Pkw. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach in einem angrenzenden Graben liegen. Der 21-Jährige und sein 18-jähriger Beifahrer aus Beelen verletzten sich leicht, Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden wird auf gut 21.000 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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