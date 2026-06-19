POL-WAF: Ostbevern. Zusammenstoß mit E-Scooter-Fahrerin
Warendorf (ots)
Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw ist am Donnerstag (18.06.2026, 15.20 Uhr) eine E-Scooter-Fahrerin in Ostbevern leicht verletzt worden.
16-jährige Ostbeveranerin fuhr mit ihrem Elektrokleinstfahrzeug unvermittelt auf Höhe einer Querungshilfe von einem Fuß- und Radweg auf die Fahrbahn. Hier stieß sie mit dem Auto einer 52-jährigen Frau aus Ostbevern zusammen, die ebenfalls am Lienener Damm unterwegs war.
Rettungskräfte brachten die 16-Jährige leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 1700 Euro geschätzt.
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