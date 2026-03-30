Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Gegen schwarzen Mercedes Benz gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Freitag, 27.3.2026 fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 12.30 Uhr und 15.50 Uhr auf der Splieterstraße in Warendorf gegen einen schwarzen Mercedes Benz. Der Pkw stand auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios und wurde am Kotflügel der Fahrerseite beschädigt. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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