Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Wohnungseinbruchdiebstahl in Mehrfamilienhaus

Elmshorn (ots)

Am Montag (31.03.2025) ist es in Elmshorn zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in eine Wohnung gekommen.

Die Tat dürfte sich in der Zeit zwischen 05:40 Uhr und 19:30 Uhr ereignet haben.

Unbekannte betraten gewaltsam die Wohnräume in der Straße "Bei der alten Mülhle" und durchwühlten die Schränke nach Wertgegenständen.

Das Objekt wurde ohne Stehlgut wieder verlassen.

Die Ermittler der Kriminalpolizei in Pinneberg haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nun Zeugen, die in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04101 - 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell