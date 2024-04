Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Autofahrerin flüchtete

Warendorf (ots)

Am Samstag, 13.4.2024, 17.30 Uhr wurde ein Fahrradfahrer auf der Kreuzstraße in Oelde verletzt. Der 58-jährige Herzebrocker befuhr mit seinem Rennrad die Kreuzstraße in Richtung Stromberg. Ebenso eine 28-jährige Autofahrerin. Die Oelderin bog mit ihrem Pkw in die Straße "Zur Dicken Linde" ab, wobei es fast zu einem Zusammenstoß kam. Diesen konnte der Fahrradfahrer verhindern, indem er stark abbremste. Dadurch stürzte der Herzebrocker und zog sich die Verletzung zu. Die 28-Jährige fuhr mit ihrem Auto weiter. Ein Transporterfahrer fuhr hinter der Autofahrerin her und machte sie auf den Unfall aufmerksam. Die Oelderin kam daraufhin zurück zum Unfallort. Polizisten stellten den Führerschein der 28-Jährigen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht sicher. Rettungskräfte brachten den 58-Jährigen in ein Krankenhaus. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro.

