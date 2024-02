POL-WAF: Kreis Warendorf. Karneval 2024 aus polizeilicher Sicht überwiegend friedlich - abschließende Bilanz der jecken Tage

Warendorf (ots) - Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw sind am Montag (12.02.2024, 16.40 Uhr) zwei Autofahrer in Beelen verletzt worden. Eine 20-jährige Harsewinklerin war in ihrem Auto auf der B 64 Richtung Warendorf unterwegs und fuhr an einer Kreuzung aus noch unbekannter Ursache über eine rote Ampel. Zeitgleich war ein 62-jähriger Mann aus Melle in seinem Pkw dabei, die ihm grün anzeigende Ampel und die Kreuzung in ...

