POL-WAF: Everswinkel. PKW prallt gegen einen Baum, Fahrer schwer verletzt

Warendorf (ots) - Am Dienstag, 29.08.2023, gegen 18.08 Uhr, spielten zwei Kinder (10- und 12 Jahre alt) mit einem Ball auf der Paul-Keller-Straße in Oelde. Nachdem die Beiden den LKW eines 33-jährigen Oelders bemerkten, der die Paul-Keller-Straße in Richtung Kopernikusstrasse befuhr, verließen sie die Fahrbahn. Als sich der LKW etwa in Höhe der Kinder befand, rollte der Ball plötzlich auf die Fahrbahn. Der ...

mehr