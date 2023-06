Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen/Kreis Warendorf. Trickbetrüger lenkten Seniorin ab

Warendorf (ots)

Am Montag, 12.6.2023 schellten vermeintliche Mitarbeiter der Stadtwerke gegen 12.30 Uhr bei einer Seniorin, die in der Karl-Arnold-Straße in Ahlen wohnt. Die beiden Männer zeigten einen Ausweis vor, gaben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und wollten Wasseruhr sowie Wasserqualität prüfen. Die Ahlenerin führte im Badezimmer mehrere Anweisungen des Duos aus und war abgelenkt. Offensichtlich betrat während dieser Zeit eine dritte Person die Wohnung, durchsuchte diese nach Wertgegenständen und stahl Geld. Das stellte die Frau später fest. Beschreibungen zu den Tatverdächtigen liegen nicht vor. Wer hat zur Mittagszeit im Bereich der Karl-Arnold-Straße verdächtige Personen, wahrscheinlich in Arbeitskleidung, beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Hinweise zum Schutz vor Trickbetrügern:

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

- Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

- Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus.

- Denken Sie daran: Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie "Geldwechsler" oder "Falschgeld-Prüfer" ins Haus. Verständigen Sie über das Auftauchen derartiger Personen umgehend die Polizei.

- Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

- Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei über den Notruf 110 an.

- Erstatten Sie Strafanzeige, wenn Sie Opfer eines Trickbetrugs wurden.

Weitere Informationen gibt es auf den Internetseiten der Polizeilichen Kriminalprävention: https://www.polizei-beratung.de/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell