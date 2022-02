Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Warendorf (ots)

Nach dem Zusammenstoß mit einem Pkw in Oelde, ist am Mittwoch (23.02.2022, 15.10 Uhr) eine 57-jährige Wadersloherin durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht worden.

Eine 65-jährige Frau aus Greffen fuhr in ihrem Auto auf der Kissenbrede, um auf die Kreuzstraße abzubiegen. Nachdem sie in den Einmündungsbereich einfuhr, stieß sie mit dem Auto der Wadersloherin zusammen. Diese fuhr vom Kreisverkehr aus kommend auf der Kreuzstraße Richtung Stromberger Straße. Durch den Zusammenstoß prallte das Auto der 57-Jährigen auf den Grünstreifen und blieb vor einem Baum stehen.

Die Frau aus Wadersloh konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Der Sachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell