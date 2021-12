Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt, Radfahrerin verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 9. Dezember 2021, gegen 16:40 Uhr, verletzte sich eine 54-Jährige Radfahrerin aus Drensteinfurt als sie mit einer Fußgängerin zusammenstieß. Die Radfahrerin befuhr in Drensteinfurt die Münsterstraße in Fahrtrichtung Markt auf dem linken Gehweg. Als eine 55-jährige Frau aus Drensteinfurt ihr Haus verließ und den unmittelbar davor verlaufenden Gehweg betrat, kollidierte sie mit der Radfahrerin. Diese stürzte und verletzte sich dabei am Kopf. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus nach Münster gebracht. Die Fußgängerin blieb unverletzt. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

