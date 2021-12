Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zwei Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 9. Dezember 2021, um 14.23 Uhr, kam es in Ahlen, im Einmündungsbereich der Radwege Konrad-Adenauer-Ring / Ostberg, zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Ein 35-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Straße Ostberg in Richtung Konrad-Adenauer-Ring. Auf dem Radweg des Konrad-Adenauer-Rings war zeitgleich ein 58-jähriger Ahlener, ebenfalls mit seinem Fahrrad, unterwegs. Im Bereich der Einmündung der beiden Radwege kam es zum Zusammenstoß der Radfahrer, wobei beide verletzt wurden. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell