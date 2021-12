Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Unfallverursacher gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag, 7.12.2021, zwischen 17.00 Uhr und 19.40 Uhr auf dem Parkplatz/Parkdeck an der Antoniusstraße in Telgte ereignete. Der Unbekannte beschädigte einen Ford Mondeo, grau-metallic, an der Fahrzeugfront und flüchtete. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell