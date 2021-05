Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Unfallverursacher gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag, 28.5.2021, zwischen 6.50 Uhr und 7.15 Uhr auf der Gartenstraße in Wadersloh ereignete. Ein flüchtiger Fahrzeugführer befuhr die Gartenstraße und stieß seitlich gegen die vordere linke Seite eines geparkten, blauen Mercedes. An dem beteiligten Fahrzeug entstand ebenfalls ein Sachschden, da einige Fahrzeugteile sichergestellt werden konnten. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer befuhr die Gartenstraße zur Unfallzeit und könnte für den Schaden verantwortlich sein? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell