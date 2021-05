Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh/Drensteinfurt. Unrühmlicher Tagessieger doppelt so schnell

Warendorf (ots)

Am Donnerstagnachmittag (27.5.2021) führte die Polizei auf der L 585 zwischen Drensteinfurt und Albersloh eine Geschwindigkeitsüberwachung mit sehr vielen Verstößen durch. Insgesamt wurden 15 Verwarnungsgelder erhoben und 41 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Der schnellste Fahrer hatte eine gemessene Geschwindigkeit von 101 Stundenkilometern auf dem Tacho. In dem Bereich ist eine Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern erlaubt. Der unrühmliche Tagessieger muss mit einem Bußgeld von 320 Euro, zwei Punkten und einem Fahrverbot von einem Monat rechnen. Des Weiteren stellten die Polizisten bei einem Fahrer, der ebenfalls zu schnell unterwegs war, Alkoholgeruch fest. Eine anschließende Überprüfung bei der Polizeiwache Ahlen bestätigte den Verdacht. Den Fahrer erwartet jetzt ein Verfahren wegen Trunkenheit am Steuer.

