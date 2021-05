Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Eine Verletzte bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Eine Leichtverletzte und Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag, den 13.05.2021, um 13.40 Uhr, in Ahlen ereignete. Eine 36-jährige Münsteranerin befuhr mit ihrem Pkw Mazda die Rottmannstraße in Richtung Alter Postweg. An der Kreuzung Rottmannstraße Ecke Alte Beckumer Straße bog sie nach links ab. Hierbei kam es zur Kollision mit dem von links kommenden Pkw Kia einer 46-jährigen Ahlenerin. Diese befuhr die Alte Beckumer Straße in Richtung stadtauswärts. Die Ahlenerin erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein nahgelegenes Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von 5000 Euro.

